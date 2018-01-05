Çakıcı'nın yeğenini vuranlar tutuklandı

Adem Çakıcı'yı vurdukları iddiasıyla gözaltına alınan üç kişi mahkeme tarafından tutuklandı.

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'yı, Kadıköy'de silahla yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan üç kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Gözaltındaki A.H.B., F.Ç. ve O.O. emniyet işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcı, her üç zanlıyı da dosya üzerinden tutuklanmaları talebiyle 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Mahkeme, her üç zanlıyı da, "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

Saldırganlardan birinin emniyete çıkışı "Alaattin Çakıcı'ya yanlış yapılmaz" sözü dikkat çekti.