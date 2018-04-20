Çağrı merkezi çalışanı 104 kişi zehirlendi

Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerindeki bir çağrı merkezinde öğle yemeğinden sonra fenalaşan 104 çalışan hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerindeki bir çağrı merkezinde öğle yemeğinden sonra fenalaşan 104 çalışan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İHA'nın haberine göre, çağrı merkezi çalışanları öğle yemeğinden sonra fenalaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri çalışanlara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. İlk bilgilere göre 104 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Tedavisi yapılan çalışanların bir kısmı taburcu edilirken bir kısmının ise tedavisi halen devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlatırken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri yemeklerden numune aldı. Çağrı merkezinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.