Cağaoğlu Anadolu Lisesi müdüründen yeni hukuksuzluk

Öğrencilere 'şerefsizler, soytarılar' dediği için öğrenciler ve veliler tarafından hakkında dava açılan Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Şener'in okul-aile birliğine müdahale etmek istediği belirtiliyor. Şener okul-aile birliğinin seçim tarihini yetkisi olmadan kendisi belirleyerek ilan etti.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü hukuk tanımamaya devam ediyor. Daha önce "sucukçu müdür" olarak gündeme gelen Necati Yener öğrencilere "şerefizler, soytarılar' şeklinde hakaret ettiği için aileler ve öğrenciler tarafından dava açılmıştı. Dava süreci devam ederken müdür, davacı öğrencilerin hesaplarına tedbir koydurması ile bir kez daha gündeme gelmişti. "Ben bu okulun Allahı'yım" şeklindeki tehdit ifadeleri de basına yansıyan müdür kural tanımamaya devam ediyor.

4 YILDA 95 ÖĞRETMEN 14 MÜDÜR YARDIMCISI TAYİNİNİ İSTEDİ

Veliler, tüm davalara soruşturmalara rağmen 4 yıllık görev süresi dolduktan sonra tekrar uzatılan müdürün görevden alınması talebiyle #CağaloğlundaNelerOluyor etiketi ile sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışıyor. Bugün de CHP milletvekili Barış Yarkadaş twitter hesabından konuyu tekrar gündeme taşıyarak "Son 4 yılda bizzat kendisinin seçtiği ve çalışmayı tercih ettiği 95 öğretmen ile 14 müdür yardımcısının tayinlerini isteyerek okuldan ayrılması ve yukarıda özetlediğim gelişmeler 1100 öğrencinin nasıl sıkıntılı bir eğitim / öğretim sürecine sokulduğunu göstermiyor mu? Peki o halde; bunca sorun ve sıkıntıya rağmen, #CAL Müdürü Necati Yener, hem de 4 yıllık görev süresini doldurmasına rağmen nasıl oluyor da yerinde kalabiliyor? Milli Eğitim Bakanı @ziyaselcuk 'un 1100 öğrencinin kaderini değiştirecek hamleyi bir an önce yapması gerekiyor" diye tepki gösterdi.

OKUL AİLE BİRLİĞİNİN GENEL KURUL TARİHİNİ KENDİSİ BELİRLEDİ

Hakkında birçok soruşturma açılan ancak her seferinde bir şekilde AKP tarafından kollanan müdür Necati Yener, en son okul aile birliği genel kurul tarihini usulsüzce belirleyip duyurarak yeni bir skandala imza attı. Geçtiğimiz okul aile birliği seçimlerinde de tarafsız olması gerekirken seçime giren bir grubun yanında açıkça taraf olduğu velilerce ifade edilen Necati Yener okul aile birlikleri yönetmeliğine göre okul aile birliği tarafından okul açıldıktan sonra 2 ay içerisinde belirlenmesi gereken genel kurul tarihini kendisi yetkisi olmadan ve daha okullar açılmadan belirleyerek hukuksuz bir şekilde ilan etti. Bu duruma tepki gösteren okul aile birliği yöneticileri ve birçok veli ise sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösteriyorlar.

