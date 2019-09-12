Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde sular durulmuyor: Mezunların okula girişine yasak

Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde okul idaresince mezunların okula girişine izin verilmiyor. Okul idaresi öğrenciler ile mezunlar arasındaki bağın zayıflamasıyla Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin köklerinden koparılabileceği düşüncesiyle hareket ediyor.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde okul idaresi yeni mezunlar dahil olmak üzere okulun hiçbir mezununun okul içerisine girmesine izin vermiyor.

Okul idaresinin öğrenciler ile mezunlar arasındaki bağın zayıflamasıyla lisenin köklerinden koparılabileceği düşüncesiyle hareket ettiği belirtiliyor.

Okul müdürü Necati Yener geçtiğimiz günlerde okul aile birliği seçimlerinin usulsüzce erken bir tarihe alınmasıyla gündeme gelmişti. Yener'in kendisine hakaret davası açtığı 4 öğrencinin banka hesabına haciz koyulması mezunlar ve öğrencilerin sosyal medyada açtıkları '#CağaloğlundaNelerOluyor' etiketi üzerinden tepki görmüştü.

MEZUNLARA 'SİZİN BURAYA NEDEN GELDİĞİNİZ BELLİ, HEMEN ÇIKIN BURADAN' DENİLDİ

Okulların açılması ile birlikte bu yıl mezun olan öğrencilerin okul içerisine girmeleri yasaklandı. Yıllıklarını almak için okula gelen mezunların okul içerisine girmeleri okul idaresi tarafından engellendi. Müdür yardımcısı mezunların okula geliş sebebinin yaz boyu yaşanan okul idaresi kaynaklı skandallar olduğunu kast ederek "sizin buraya neden geldiğiniz belli", "hemen çıkın bu okuldan" gibi sözlerle görevlilerce mezunların okul içerisine alınmasını engelledi.