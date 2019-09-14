Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde mezunlar yine okula alınmadı

Cağaloğlu Anadolu Lisesi yönetiminin yıllıklarını almak için okula giden mezunları içeri sokmama uygulaması sürüyor. Konuyla ilgili haberimizi alıntılayan okul müdürü 'Okulumuza ve öğrencilerimize fayda sağlayan tüm mezunlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır' diye yazmıştı. Okula yine alınmayan mezunlar müdürün 'fayda sağlayan' ifadesiyle neyi kastettiğini sorguluyor.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi mezunları dün de okula alınmadı. Önceki gün yıllıklarını almak için okula gelen yeni mezunlar okul idaresi tarafından içeri alınmamıştı.

soL'un konuyla ilgili haberini Twitter'da paylaşan Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener "Okulumuza ve öğrencilerimize fayda sağlayan tüm mezunlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır" demişti.

Okulumuza ve öğrencilerimize fayda sağlayan tüm mezunlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır.Hazırlık öğrencilerimize oryantasyon sürecinde ve okulun açılışında aramızda olan,bizlere destek veren tüm mezunlarımıza teşekkür ederim@ziyaselcuk @hmzaydg @memleventyazici @mucipkina https://t.co/6IzK6vWr57 — Necati YENER (@yenernecati) September 12, 2019

Yener'in açıklamasının ardından dün yeniden okula giden yeni mezunlara yıllıkları kimlik karşılığı kapıdan verildi. Duruma tepki gösteren öğrenciler konuyu Twitter'daki CAL Mezunları hesabından yayımladıkları videoyla paylaştılar. Videoda mezunların müdür Yener'in "fayda sağlayan mezunlar" ifadesine de tepki gösterdikleri görülüyor.