ByLock tuzağına yakalandığı söylenen 7 hakim göreve iade edilecek

Hakim ve Savcılar Kurulu, ByLock tuzağına yakalandıktan sonra görevden alınan 7 hakimi, göreve iade edecek.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), aralarında MİT TIR’larını durduran Cemaat üyesi savcıları tutuklayan ağır ceza mahkemesi başkanının da bulunduğu 7 hâkimi, iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirilmesi ve açığa alınmalarının ardından görevlerine iade edilecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 11 bin 480 cep telefonu numarası sahibinin iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirildiğini açıklamasının ardından, gözler mağdurlara çevrildi. İndirdikleri bazı programlar nedeniyle ByLock listesine 57 hâkim ve savcının da girdiği tespit edildi.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ( HSK) 57 kişilik listeyi mercek altına alınırken, ilgili savcılıklar da soruşturma dosyalarını yeniden açtı. İnceleme sonunda bu isimlerden bazılarının ikinci hattında ByLock bulunduğu, bir kısmının ise diğer tespitler nedeniyle Cemaat ile iltisak kurdukları görüldü. HSK, ByLock tuzağının ortaya çıkmasının ardından hakkında başka delil bulunmayan bu yargıç ve savcıların bazılarını mesleğe iade etmek üzere hazırlık yapmaya başladı.