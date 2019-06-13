Büyükdere İskelesi 7 yıl sonra yeniden kullanıma açıldı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan Eski Büyükdere vapur iskelesi yeniden kullanıma açıldı.

Sarıyer’de yaklaşık 7 yıldır kapalı bekleyen Büyükdere Vapur İskelesi bugün itibariyle yeniden ulaşıma açıldı.

Sarıyer Kent Dayanışması'ndan yapılan açıklamada "Sarıyerliler mücadele etti, iskelelerini kazandı!" denildi.

Açıklamada "Şimdi iskelemize yeniden kavuşmanın yanında daha önceki taleplerimizi de tekrarlıyor, vapur seferlerinin sadece sabah ve akşam saatlerinde olmasının yeterli olmadığını belirtiyoruz. Seferler, Boğaziçi semtlerinde yaşayan mahalle sakinleri ve tüm İstanbullular’a sorularak arttırılmalı, vapur kullanımının teşvik edilmesi için tanıtım organizasyonlarının önceden planlaması yapılmalıdır. Gün ortası ve özellikle de hafta sonları ve tatil günlerinde de yapılacak seferlerle Boğaziçi iskeleleri ile İstanbul’un diğer deniz kıyısındaki semtler arası ulaşımda, vapurların etkin bir şekilde kullanılmasını talep ediyoruz" denildi.