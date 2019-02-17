Büyükçekmece'de göl havzasına zehirli atık bırakıldı

Büyükçekmece göl havzasına bırakılan kimyasal atığın zehirli olduğu tespit edildi. Geçen yıl da dört defa zehirli atık bırakılan göl havzası, İstanbul'un su ihtiyacının yüzde 30'unu karşılıyor.

Büyükçekmece'de göl havzasına bırakılan 60 çuval kimyasal sanayi atığının, yapılan incelemenin ardından zehirli olduğu tespit edildi. Büyükçekmece'de göl havzasına bırakılan kimyasal sanayi atığından numune alan ekipler incelemelerini tamamladı. Yapılan incelemenin ardından göl havzasına çuvallarla bırakılan kimyasal maddenin zehirli olduğu tespit edildi. Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü ekiplerinin rutin gece kontrolünde tespit edilen 60 çuval zehirli atığı bırakan aracın bulunması için çalışma başlatıldı. İstanbul'un su ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan Büyükçekmece gölü havzasına geçen yıl da dört defa zehirli atık bırakılmıştı.