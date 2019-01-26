Büyükçekmece'de binanın alt katında patlama: 1'i ağır 3 yaralı

İstanbul'da 4 katlı bir binanın alt katında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İstanbul Büyükçekmece’de bir binanın alt katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangında 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı bildirilirken, itfaiye ekipleri tarafından yangının söndürüldüğü, yaralıların ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ağır yaralanan kişinin vücudunun yüzde 70'inin yandığı belirtildi. Patlamanın etkisiyle 4 katlı binanın tüm camları kırıldı. Binada bulunan yaklaşık 15 kişi tahliye edildi.

Binada ve çevredeki araçlarda hasara neden olan patlamanın bir işyerinde meydana geldiği, sözkonusu işyerinde sahte içki imal edildiği öne sürüldü.

Olay yerinden bildiren CNN Türk muhabiri çevrede yoğun bir alkol kokusu olduğunu söyledi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlar ekipleri de olay yerinde inceleme yapıyor.