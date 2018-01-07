Büyükada'da İBB protestosu: Vapurumu geri ver!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Adalar- Beşiktaş vapur seferlerini 1 Ocak 2018’den itibaren kış boyunca durdurma kararı, Adalar halkı tarafından protesto edildi.

Adalar-Beşiktaş vapur seferlerinin kış boyunca durdurulması Adalar halkı tarafından protesto edildi.

Büyükada’daki vapur iskelesi önünde yapılan basın açıklamasında "Vapurumu geri ver" dövizleri açılırken, açıklamada ulaşımın sağlık, eğitim ve adalet gibi yurttaşlık hakkı olduğu vurgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) aldığı karardan vazgeçmesi gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, "Şehir hatları işletmeleri özel motor şirketlerinin sınırsız kar etmesi için mi çalışıyor?" sorusu soruldu.

Toplanan binlerce imzayı görmezden gelen İBB'ye tepki gösterilirken, açıklamada "Adalar halkının ulaşım hakkı engellenemez" ifadelerine yer verildi.