Büyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında kavga

İstanbul Büyükada'da faytoncular ve akülü araçla yolcu taşıdıkları iddia edilen taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada 19 kişi yaralandı.

İstanbul Büyükada'da Adalar Araba Meydanı'nda meydana gelen olayda iddiaya göre, akülü aracıyla korsan yolcu taşımacılığı yapan bir kişi ile faytoncu arasında tartışma yaşandı.

Tartışma, araya iki taraftan da araya birilerinin girmesi ile büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgayı polis güçlükle yatıştırdı. 19 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Gruptakilerden bazıları karşı tarafa ellerine aldıkları sandalyelerle vurmaya çalışırken, diğer gruptakiler de yumrukla ve şemsiye demirleriyle karşılık verdi. Yumruk, tekme ve sopaların kullanıldığı kavga uzun süre devam etti.