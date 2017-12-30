Büyük Valide Han'ın kubbesi çöktü

Büyük Valide Han'ın kubbesinin, boğaza karşı zıplayıp fotoğraf çektirmek isteyenler ve reklam çekimi yapan ekipler yüzünden çöktüğü belirtildi.

Kösem Sultan tarafından 17. yüzyılda yaptırılan Eminönü Mercan’daki Büyük Valide Han'ın kubbesinin, boğaza karşı zıplayıp fotoğraf çektirmek isteyenler ve reklam çekimi yapan ekipler yüzünden çöktüğü aktarıldı.

Hürriyet’ten Özgür Altuncu’nun haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tarihi yapıyı korumak için Haziran 2016’da koyduğu “Çatıya çıkma yasağı”nı dinleyen olmadığı belirtilerek, kubbenin üzerinden fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçilerin eksik olmadığı ifade edildi.

Han bekçilerinin para karşılığı yasağı deldiği belirtilerek, parayı vereni çatıya çıkartmayı sürdürdüğü vurgulandı. Kubbeye en büyük zararı, zıplayarak fotoğraf çektirenlerin ve ekip halinde, ağır malzemelerle profesyonel çekim yapanların verdiği ifade edildi.

Büyük Valide Han’ın kubbelerinin bazılarında çökmeler olduğu belirtilerek, çöken bir kubbenin üzerinin tahta ve saçla kapatıldığı aktarıldı.

Kubbede oluşan delikler nedeniyle, aşağıdan gökyüzünün görülebildiği de ifade edildi.