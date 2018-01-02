Büyük tepki çeken ihale iptal edildi

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Gölcük’ün konaklamaya açılmasına ilişkin ihaleyi gelen tepkiler sonrası iptal etti.

Gölcük’ün konaklamaya açılmasına ilişkin ihale iptal edildi.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Arkadaşlarla karar aldık. Gölcük ihalesini iptal ediyoruz. Çok üzgünüz. İyi niyetli kişileri hariç tutuyorum ama birileri, provokatörler bu ihaleyi ülke meselesi haline getirdiler. Biz bunu para için değil, Bolu’nun geleceği için yapıyorduk. Tek bir ağaç kesmeden, gerçekleştirecektik. Ama kötü niyetli kişiler, şov peşinde koşanlar oldu. Bu bizi çok üzdü” dedi.

Başkan projeden vaz mı geçtiniz, sorusuna ise, “Ben öyle bir şey dedim mi” karşılığını verdi.