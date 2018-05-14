Büyük Çerkes Sürgünü Kefken’de anıldı

​Kocaeli’nin Babalı sahilinde bir araya gelenler, 154 yıl önce Büyük Çerkes Sürgününde hayatını kaybedenleri andı.

Çarlık Rusyası tarafından 154 yıl önce anavatanları Kafkasya’dan koparılıp dünyanın çok farklı ülkelerine sürgün edilen ve nüfusunun büyük bir bölümü Türkiye’de yaşayan Çerkesler, Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) tarafından düzenlenen törenle Büyük Çerkes Sürgünü’nü andı.

Kocaeli, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Düzce, Sakarya, Tokat, Adana gibi Türkiye’nin pek çok yerinden gelen KAFFED’e üye dernekler, Karaağaç Mezarlığını ziyaret etti. Daha sonra binlerce Çerkes, oluşturdukları kortejle Babalı Sahili’ne yürüdü.

Sahile gelen Çerkesler, sürgünde yitirdikleri ataları için denize karanfil ve çelenk bıraktılar. Kurulan sahnede Adıgece ve Abhazca ağıtlar söylenirken, Çerkes mitolojisinde yeri olan “Nart Ateşi” etrafında temsili mezar taşlarının başında nöbet tutuldu.

Çerkes sürgününü unutturmamak için anma törenini her yıl düzenlediklerini belirten KAFFED Başkanı Yaşar Aslankaya, " Çerkes sürgününü 154. yılında anıyoruz. 154 yıl önce kaybettiğimiz ve bu sahilden bu topraklara intikal etmiş insanları anmak için bir aradayız. Çerkeslerin yaşadıkları bu trajedi dünyada eşi benzeri olmayan bir trajedidir. Sürgün sırasında Trabzon Limanı’ndan Varna’ya kadar intikal etmiş insanları anıyoruz. 500 bin civarında insanımızı kaybettik. Bu unutulmaz bir acı. Biz geçmişi unutmadan dilimizi, kültürümüzü gençlerimize aktarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.