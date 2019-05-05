Bursa’da Üç Fidan’ı anma etkinliğine saldırı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde idam edilişlerinin 47'nci yılında Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ı anmak amacıyla düzenlenen etkinliğe bir grup taş ve hakaretlerle saldırdı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde idam edilişlerinin 47'nci yılında Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ı anmak amacıyla düzenlenen etkinliğe bir grup taşlar ve hakaretlerle saldırdı.

Emperyalizme karşı mücadelenin sembolü olmuş Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan’ı anmak için bugün Nilüfer Kent Konseyi önünden Üç Fidan Parkı’na yapılacak yürüyüş saldırgan bir grup tarafından engellenmek istedi.

Yürüyüşün ardından anma etkinliklerinin gerçekleştirileceği Konak Kültür Merkezi önünde yapılan açıklamada Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ın idamının üzerinden 47 yıl geçmesine rağmen mücadelelerinin unutulmayacağı vurgulandı.

Açıklamanın ardından devam eden engelleme girişimleri grubun taşlı saldırısına dönüştü.

Polisin saldırganları uzaklaştırmaması ve saldırıyı engellememesi dikkat çekti. Saldırgan gruba müdahalede bulunmayan polis, güvenlik gerekçesiyle etkinliğin iptal edilmesini istedi.

Etkinliğin ev sahibi Nilüfer Belediyesi’nin inisiyatifi ile etkinlik iptal edildi.