Bursa'da 'pembe vagon' uygulaması kaldırıldı

Bursa metrosunda 7 Haziran 2017 tarihinde başlayan 'kadın yolculara öncelikli vagon' uygulamasının kaldırıldığı duyuruldu. Cinsiyetçi harem-selamlık uygulaması tepkilere yol açmıştı.

Bursa’da cinsiyetçi "pembe vagon" uygulaması kaldırıldı.

Geçen yıl AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve kadınlar tarafından büyük tepkiyle karşılanan metroda "pembe vagon" düzenlemesi bu sabah itibariyle kaldırıldı. Belediye görevlileri, söz konusu "öncelikli vagon" uyarılarını da kaldırdı.

CHP Bursa milletvekili Nurhayat Kayışoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Böylelikle halka rağmen aldığınız kararların uygulanmasının mümkün olmadığını anlamış olmanızdan memnun olduk. Bursa’da ‘Bayanlara öncelikli vagon’ yazısı silindi” diyerek uygulamanın kaldırıldığını duyurdu.