Bursa'da AVM yangını

Bursa'da bir AVM'de bulunan tekstil ürünlerinin satıldığı mağazada yangın meydana geldi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Yangının zeminin 3 kat aşağısında tekstil ürünlerinin satıldığı bir mağazada çıktığı öğrenildi.

Alışveriş merkezi görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Alevler bitişikteki bir mağazaya sıçradı ve binanın tamamını dumanlar kapladı. Oksijen tüpleriyle içeri giren itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangını bir saatte kontrol altına alan ekipler, binadaki yoğun dumanı tahliye etmek için çalışma başlattı.

Alışveriş merkezindeki iki mağazada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.