Bursa Şehir Hastanesi’ndeki su baskınınına ‘bebek bezleri’ yol açmış

Bursa’da iki hafta önce açılan, şehir merkezine 20 km uzaklıktaki Bursa Şehir Hastanesi’nin idari bölümündeki su baskınına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ‘bebek bezleri rögarı tıkadı’ denildi.

Yap-Kirala-Devret modeli ile Rönesans Holding tarafından yapılan ve 16 Temmuz’da hizmete açılan Bursa Şehir Hastanesi’nin idari bölümünün sular altında kaldığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı.

Yüzlerce milyon dolar yatırım maliyeti olan ve devletin Rönesans’a 25 yıl kira ödeyeceği hastanenin boruları yapılan açıklamaya göre atılan bebek bezleri nedeniyle tıkanmış.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bursa Şehir Hastanesi’nde 24.07.2019 tarihinde B1 katı HBYS ofis alanının tavanında oluşan su akıntısı ile ilgili gerekli inceleme yapılmıştır. C Blok Kadın Doğum ve Çocuk ünitesinin hastanesinin pis su borularına bebek bezi ve benzeri maddelerin atılması neticesinde rögarın tıkandığı ve suyun geri itmesi sebebiyle de anılan ofis üzerinden geçen boruya ait dirseğin patladığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili teknik ekipler hemen aksiyona alınarak vidanjör ile rögar açtırılıp, patlayan dirsek değiştirilmiştir. Ve her şey normal akışına dönmüştür. Bu su akıntısı sonucunda hiçbir tıbbi cihaz ve alanda sorun yaşanmamış ve sağlık hizmeti sunumu kesintisiz devam etmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

