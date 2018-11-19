Bursa Asil Çelik'te iş cinayeti

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Asil Çelik fabrikasında ızgaraya düşerek sıkışan işçi Ali Gültekin (30) hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Asil Çelik adıyla tanınan demir çelik fabrikasında ızgaraya düşerek sıkışan işçi Ali Gültekin (30), ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gültekin yaşamını yitirdi.

Bir çelik fabrikasının haddehane bölümünde çalışan Ali Gültekin, çalıştığı sırada malzeme taşıyan bir aparatın çarpması sonucu hat yanındaki çukura düştü. Izgaraya sıkışan Gültekin ağır yaralandı. Diğer çalışanlar tarafından fark edilen Ali Gültekin'e ilk müdahale fabrikanın sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Daha sonra Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç işçi kurtarılamadı.