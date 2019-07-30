Burgazada'da saldırı: Vedat Milor'ü denize atıyorlardı

Burgazada sakinlerinin uzun zamandır rahatsız olduğu ve belediyeye defalarca şikayet ettiği restoranların yürüme yolunu kapatması konusunda hiçbir adım atılmazken, konuya tepki gösteren Vedat Milor saldırıya maruz kaldı.

Gastronomi uzmanı Vedat Milor, Burgazada’da restoranın yürüme yolunu kapatmasıyla ilgili olarak şikayette bulununca neredeyse denize atılıyordu. Milor, sosyal medya hesabında başından geçenleri aktararak gereğinin yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi'nin hesaplarını da iletisine ekledi.

"Bazı restoranlar fazladan bir masa daha koyup yürümeyi imkansız hale getiriyorlar. Ada Keyf Restoran’ın önünden geçerken benzer bir sorun vardı ve ben de ilgili bir çalışanı ikaz ettim" diyen Milor, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Ancak çalışan “sana ne lan, fazla konuşma” diyerek beni denize doğru itti. Düşmeme ramak kaldı. Burgazada’da başımdan çok tatsız bir olay geçti. Detaylı paylaşmak istiyorum çünkü bu sorun farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Ada’da rıhtıma yakın restoranlar Belediye’nin çizgidiği sınırları ihlal edip masalarıyla neredeyse geçecek yer bırakmıyor.

Açık biçimde kanuna ve nizama aykırı olan bir uygulamayı ikaz ettiğim için uygulanan bu kaba kuvvet düşündürücü. Bu restoranın sahiplerinden birinin Belediye Başkan yardımcısı olması iki kere düşündürücü ve üzücü. Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi. Çok üzücü bir olay daha var: Restoran sahipleri benim çalışana hakaret ettiğimi iddia etmiş. Öyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Vapurda dönerken gittiğim restoranla ilgili düşüncelerimi ses kaydına aktarıyordum. Allahtan bu açık kalmış. Olan biten her şey orada.

ADA HALKI UZUN ZAMANDIR RAHATSIZ DAHA ÖNCE ÇOK DEFA ŞİKAYET EDİLMİŞ

Konuyla ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz Burgazada sakinleri, restoranların gerçekten ada sakinlerini rahatsız ettiğini, yürüme yeri olmadığı için defalarca Belediye'ye şikayette bulunduklarını belirtiyor.

Belediye Başkanı Erdem Gül'ün seçilmeden önce bu sorunu çözeceğine dair söz verdiğini ancak henüz bir adım atılmadığını belirten ada sakinleri, Ada Keyf Restoran'ı işletenin Adalar Belediyesi Meclis Üyesi ve Belediye Başkanvekili Fatma Bucak olduğunu dile getirdi.

BÜYÜKŞEHİR İNCELEME BAŞLATTI

Vedat Milor’un, yaşadığı şiddet olayını twitter hesabından paylaşmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili inceleme başlattı:

Burgazada’da başımdan çok tatsız bir olay geçti. Detaylı paylaşmak istiyorum çünkü bu sorun farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Ada’da rıhtıma yakın restoranlar Belediye’nin çizgidiği sınırları ihlal edip masalarıyla neredeyse geçecek yer bırakmıyor.@adalarbld @istanbulbld — Vedat Milor (@vedatmilor) July 30, 2019