Burası öğrenci servisi: Şoför uyuşturucu krizi geçirdi

Çocukları evlerine götüren servisin şoförü serviste bonzai krizi geçirdi.

Ümraniye’de önceki akşam özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinden çocukları evlerine götüren servisin şoförü Ahmet Y. direksiyon başında Bonzai krizi geçirdi.

Hürriyet'ten Özgür Altuncu'nun haberine göre serviste biri fiziksel engelli iki çocuk ve anneleri Z. A. vardı. Servis, Atakent Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde seyrederken şoför Yay direksiyon başında krize girdi, direksiyona yığıldı.

Servis aracı tekleye tekleye güçlükle durdu. Orta kapıyı açamayan anne, bağırıp yardım istedi. Çevredekiler yardıma koşarken, anne Z.A. açılan ön kapıdan biri kız iki çocuğunu servis aracından indirip servis aracından uzaklaştı.

ŞOFÖR UYUŞTURUCU KRİZİ GEÇİRMİŞ

Şoförün direksiyon başında kalp krizi geçirdiğini düşünen vatandaşlar, önce ambulansa haber verdi. Sağlık ekibi kısa sürede olay yerine geldi.

Yapılan ilk muayenede şoförün uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçtiği tespit edildi. Bu kez polise haber verildi.

OKULUN MÜDÜRÜ: ÇOK ÜZGÜNÜZ...

Olayın kendi servislerinden yaşanmasından büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin müdürü Mustafa Aytaş, “11 yıldır çalışan şoför arkadaşımız kendi işini yapma kararını alınca yeni bir şoför için gazeteye ilan verdik. Çok düzgündü, herhangi bir sabıkası da yoktu. Deneme sürecindeydi, biz öğrencilerimizi evden alıp eve bıraktığımız için adresleri öğrenmesi için kendisine bir arkadaşımız eşlik ediyordu. Arkadaşımız indikten sonra, son serviste yaşanıyor olay. Tek tesellimiz çocuklara bir şey olmaması, hemen işine son verdik” diye konuştu.