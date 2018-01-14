'Bunlar öldü, Allah rahmet eylesin'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Rant esaslı bir imar durumu olmayacak. Rant esaslı ne demek? Etrafında dubleks binalar var gelmiş 20-32 katlı emsal almış. Bunlar öldü artık, Allah rahmet eylesin" dedi.

Melih Gökçek'in yerine göreve gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Gökçek'i hedef aldı.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu olan Tuna, "Rant esaslı bir imar durumu olmayacak. Rant esaslı ne demek? Etrafında dubleks binalar var gelmiş 20-32 katlı emsal almış. Bunlar öldü artık, Allah rahmet eylesin" dedi. Tuna, "Çukurambar bölgesindeki binalar öldüler, ölecekler. 5-10 sene sonra taşınırlar. Çok yoğun, otopark problemi olacak. Çok kötü, çok yüksek binalar var. Oradaki binaların altındaki otoparklar, ofis sahiplerinin bir iki arabasına ancak yeter. Oraya müşteri gelmeyecek mi? Ne olacak yavaş yavaş oradaki ofisler boşalacak göreceğiz" diye konuştu.