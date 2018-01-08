BÜMED'den Erdoğan'a yanıt

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) Erdoğan'a yanıt verdi.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Ünivesitesi hakkındaki sözlerine yanıt verdi. BÜMED'in açıklamasındaşöyle denildi:

" Boğaziçi Üniversitesi kurulduğu günden bu yana evrensel, bilimsel ilkeler doğrultusunda yaptığı akademik çalışmaları ve özgürlükçü, çok sesli sosyal hayatıyla Türkiye'nin önde gelen ve dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olmuştur.

Bizler de Boğaziçi Üniversitesi mezunları olarak bu köklü geleneğe sahip çıkıp onu geliştirmekten büyük bir onur ve gurur duyuyoruz.

BÜMED olarak temsil ettiği tüm değerlerle üniversitemizin yanında duruyoruz ve durmaya da devam edeceğiz."