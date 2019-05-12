'Bugün Şule için hesap sorma günü'

Kurbağalıdere’nin hafriyatını taşıyan kamyonun ezerek öldürdüğü üniversite öğrencisi Şule idil Dere’nin ölümünün üzerinden tam 3 yıl geçti. Dere’nin ölüm yıldönümünde Yoğurtçu Parkı’nda anma düzenlendi. Dere'nin annesi bugünün hesap sorma günü, kavga günü olduğunu söyledi.

Üç yıl önce hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Şule İdil Dere, Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda anıldı.

Programda Şule İdil Dere'nin ailesi adına avukatı Murat Özveri, HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Kent dayanışmasından Üzeyir Uludağ ve son olarak annesi Nesrin Aslan birer konuşma yaptılar. Anma, iki yıl önce Şule İdil Dere'nin anısına dikilen ıhlamur ağacının yanında yapıldı. Şule'nin babası Berdan Dere rahatsızlığından ötürü anmaya katılamadı, hastaneden mesaj yolladı.

Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan, bu meselenin çok politik bir mesele olduğunu vurgulayarak sözlerine başladı. İBB avukatının kendisine 'bu olayı politikleştirmeye çalışıyorsun' dediğinde de aynı cevabı verdiğini söyleyen Aslan, bu meselenin politik olduğunu söyledi. Aslan üç yıldır metroda, metrobüste, İBB'nin cinayet örgütü haline geldiğini her yerde anlattığını, bu sebeple AKP'nin kaybettiğini söyledi. 12 Mayısların kendisi için anma günü değil, kavga günü, hesap sorma günü olduğunu belirten Aslan, hiç yalnız kalmadığı için herkese teşekkür etti.