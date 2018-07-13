Buca'da orman yangını

İzmir'in Buca ilçesinde, Gölet Tesisleri yakınında başlayan yangın orman alanına sıçradı.

Buca'da başlayan orman yangını korkuttu. Yangını kontrol etmek için ekip birlikte çalışırken, iki helikopter yangına müdahale etti.

Bugün saat 15.20 sıralarında Buca Gölet Tesisleri yakınındaki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler yakındaki orman alanına sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, dört yangın söndürme helikopteri ve 10 arazöz ile yangına müdahale etti. Henüz kontrol altına alınamayan yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina yangının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Piriştina yaptığı açıklamada, "Gölet civarındaki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü.Yangına onlarca ekiple birlikte 2 helikopter ve 10 arazözle müdahale ediliyor. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için büyük bir mücadele veriyor" ifadelerine yer verildi.