Bu Sefer de Edremit sahili yanıyor!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde turistik tatil bölgeleri Akçay ve Dalyan arasında kalan sazlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde turistik tatil bölgelerinde yangın çıktı.

Alevlerin sahile ve yola kadar geldiği alanda denizden çıkan tatilciler endişeli gözlerle alevleri izlerken Edremit Kara yolu üzerindeki bazı noktalarda da kara yoluna kadar uzanan alevler yüzünden trafik ilerleyemiyor. Göçmen kuşların duraklama noktası olduğu öğrenilen bölgede alevlerin arasında kalan çok sayıda hayvanın telef olduğu belirtiliyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ederken Balıkesir'den havalanan yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarına başladı. Yangının devam ettiği kara yolunun halen kapalı olduğu öğrenildi.