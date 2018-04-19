Bu robot, demonte sandalyeyi monte edebiliyor

Singapurlu bilim insanları, düşük maliyetli demonte mobilyaları bir araya getirecek robotlar üretmeyi deniyor.

Singapur'da robotlar, demonte olarak satılan mobilya parçalarını bir araya getirme görevini başarıyla tamamladı.

Nanyang Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, düşük maliyetli İsveç menşeili mobilyaların cıvata ve vidalarının robotlar tarafından bir araya getirilebildiğini belirtti.

Bilim insanları yaklaşık 20 dakika içinde bir sandalyeyi monte eden robot için 3 yıl boyunca çalıştı. Çalışmacılar, bu tür robotların bir mobilya parçasını sözlü bir talimat ya da bitmiş bir örneğin görüntüsüne bakarak monte edebilmesinin çok uzun zaman almayacağını söylüyor.

Reuters'e konuşan araştırmacılardan Quang-Cuong Pham; "Robota 'nasıl yapabileceğini' öğretmek için az da olsa mesafe kat ettik, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde de, 'ne yapacağını ve yapabileceklerini' öğreteceğiz" dedi.

Pham, ekibin süreci denemek ve iyileştirmek için daha fazla yapay zeka uzmanıyla çalışmak istediğini söyledi.

Singapur, verimliliği artırmak için otomasyona ve robotik teknolojiye yatırım yapma hedefi güdüyor.

Şehirdeki bazı restoranlar ve oteller müşterilere yiyecek dağıtmak, kullanılmış tabakları ve çatal bıçak takımlarını toplamak için robotları kullanıyor.