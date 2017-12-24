Bu kez Manisa'da: AKP'li yönetici, cumhuriyet dönemine '90 yıllık reklam arası' dedi

Manisa'da AKP il yönetim kurulu üyesi Ziya Oyit'in sosyal medya üzerinden yaptığı "600 yıllık yedi düvele hükmeden Osmanlı'nın 90 yıllık reklam arası bitmiştir. Zafer inananlarındır" paylaşımı tepki topladı. AKP eski milletvekili Tülay Babuşçu da aynı benzetmeyi yapmıştı.

Manisa’da, AKP il yönetim kurulu üyesi Ziya Oyit’in, Türkiye Cumhuriyeti’ni reklam arası olarak niteleyen paylaşımı tepkilere neden oldu.

Birleşmiş Milletler’in Kudüs kararının ardından "Ziya Başkan" isimli sosyal medya hesabından, “600 yıllık yedi düvele hükmeden Osmanlı’nın, 90 yıllık reklam arası bitmiştir. Zafer inananlarındır” paylaşımını yapan Ziya Oyit, tepkilerin ardından kısa sürede paylaşımı kaldırdı.

Ziya Oyit’in sözlerine tepki gösteren CHP Manisa milletvekili Mazlum Nurlu, “Cumhuriyet düşmanları maalesef kin ve nefretleriyle AKP saflarında yer almıştır. Devrim şehidi öğretmen Kubilay’ın Cumhuriyet ve laiklik düşmanı gericilerce katledilmesinin yıl dönümünde ‘Ziya Başkan’ adıyla kullandığı sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi ile birlikte paylaştığı paylaşımı ile Cumhuriyet reklam arası olarak gösterilmek istenmektedir. Devrim şehidi Kubilay’ın katledilmesinin yıl dönümünde böyle alçakça bir paylaşımın yapılması tam bir skandaldır. Gelen tepkiler üzerine paylaşımın silinmiş olması, onların yaptığı iğrençlikleri örtemeyecektir. Bir dönem AKP desteği ile devleti ele geçirmeye çalışan ve kanlı darbe girişiminde bulunan FETÖ’den sonra, şimdi AKP kadrolarına maalesef Cumhuriyet ve halk düşmanları yerleşmiştir” diye konuştu.