Bu kez iade KHK’si geliyor

Bylock uygulamasının binlerce kişiye iradesi dışında yüklendiği ortaya çıkınca, şimdi de göreve iade KHK'si geliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin’in kendisiyle görüşen Eğitim-İş Başkanı Orhan Yıldırım ve heyetine, “mor beyin” mağdurları ile ilgili listeyi hazırladıklarını, iade KHK’sinin bir iki gün içinde çıkacağını söylediği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, ilk olarak Eğitim Sen yöneticileri ile bir araya gelen MEB bürokratları, önceki gün de Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve beraberindeki yöneticilerle görüştü. Görüşmede Eğitim-İş heyeti ihraçlar, Öğretmen Strateji Belgesi, performans uygulaması, dinci vakıflarla imzalanan protokoller, yenilenen sınav sistemi ve müfredata ilişkin hazırladığı “Eğitimde Yaşanan Sorunlar” raporunu bakanlığa sundu. Bakanlık bürokratlarının da konu konu itirazları not alarak gerekenlerin yapılacağını belirttiği ve sendika ile iletişim kanallarının bundan sonra daha açık tutulması konusunda adım atacaklarını söyledikleri öğrenildi.