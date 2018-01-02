Bu karar binlerce kişiyi ilgilendiriyor: 7 bin 635 liralık fatura mahkemeden döndü

İzmir 4. Tüketici Mahkemesi, bir yurttaşa ülke dışında bulunduğu dönemde gelen 7 bin 635 liralık cep telefonu faturasını, "bilgilendirmeme" gerekçesiyle 2 bin 419 liraya düşürdü.

İzmir'de yaşayan Egemen Kerim Kaya, 2013'te 15 günlük yurt dışı seyahati sonrası gelen 7 bin 635 liralık cep telefonu faturasını ödemeyi kabul etmedi.

İlgili GSM firmasıyla iletişime geçen ancak sonuç alamayan Kaya, ödeme yapmadığı için telefon şirketince çekilen ihtarnameye itiraz etti. Telefon şirketi, itirazın iptali için İzmir 4. Tüketici Mahkemesine dava açtı.

Bilirkişi tarafından hazırlanan rapora atıfta bulunan mahkeme, "Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği'nde yer alan fatura üst sınırına ilişkin usul ve esaslardaki hükme göre, abonelerin yüksek faturalarla karşılaşmalarının önlenmesi ve fatura tutarlarının kontrol edilebilmesi imkanının sağlanması amacıyla kullanım miktarına ilişkin sınıra ulaşıldığında bildirimde bulunması gerekmektedir. Dosyadaki belgelerden bu bildirimin yapılmadığı anlaşıldığından kişinin yaptığı ilk yüksek tutarlı internet kullanımı üst sınır kabul edilerek bilirkişi raporunda yapılan hesaplama mahkememizce esas alınmış, kişinin sorumlu olduğu borç miktarı 2 bin 419 lira olarak hesaplanmıştır." şeklinde karar verdi.

Karara itiraz eden telefon şirketi ise konuyu üst mahkemeye taşıdı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de "yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün onanması"nı kararlaştırdı.