Bu illerde askerlik yapan doktorlara mecbur hizmet yok...

Türkiye'de 20 il ile yedi ülkede yedek subay olarak askerlik yapan doktorlar, mecburi hizmet yükümlülüğünden muaf tutulacak. Bu doktorlar terhislerinin ardından Doğu ve Güneydoğu'ya mecburi hizmet için gönderilmeyecekler.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kars, Kilis, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van illeri ile yurtdışında KKTC, Afganistan, Bosna-Hersek, Katar, Kosova, Somali ve Lübnan’daki askeri birliklerde görev yapan doktor yedek subayların mecburi hizmetten muaf tutulacağını açıkladı. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı gemilerde görevli doktor yedek subaylar da aynı kapsama alındı. Bu bölgelerde tabip iken askerlik hizmetini yedek subay olarak tamamlayanlar tabiplikten, uzman tabip iken askerlik hizmetini yedek subay olarak tamamlayanlar uzman tabiplikten, yan dal uzmanı iken askerlik hizmetini yedek subay olarak tamamlayanlar ise yan dal uzmanlıklarından dolayı yükümlü oldukları devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf sayılacak.