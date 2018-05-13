'Bu Düzen Değişmeli Platformu' Çanakkale'de yola çıktı

Türkiye Komünist Partisi'nin yola çıkışını duyurduğu 'Bu Düzen Değişmeli Platformu' Çanakkale'de yaptığı toplantıyla yola koyuldu. TKP Merkez Komite Üyesi Gülçin Uz’un da katıldığı toplantıda önümüzdeki sürecin nasıl değerlendirileceğini ve komünistlerin bu süreçteki yolu tartışıldı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından 24 Haziran seçimlerinde sosyalizmin sesini yaygınlaştırmak için kurulan "Bu Düzen Değişmeli Platformu" Çanakkale’de ilk toplantısını Türkan Saylan Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

Etkinlikte konuşan TKP Merkez Komite üyesi Gülçin Uz, seçimlerin düzen değişikliği talebinin yaygınlaşmasında önemli bir rol oynayabileceğine değindi.

2018 seçimlerinin düzen değişikliği talebini dile getirdiği bir seçim dönemi olabilmesinin tek yolunun ise bu talebin yaygınlaştırılması olduğunu söyleyen Uz; düzen değişikliği talebine işaret etmeyen her çözümün AKP ile ortaklaştığını söyledi.

TKP dışında topluma bu yönde ışık tutmayan başka bir adresin olmadığını belirten Uz, bu talebi yaygınlaştırmanın zorunluluğundan bahsetti.