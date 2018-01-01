Bu da yeni moda: Polis telsizinden Bakan mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altunok’un yeni yıl mesajı, Ankara'da görev yapan polislere telsizlerden okundu.

Göreve geldiği günden beri skandallarla gündem olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce görülmemiş uygulamaların peşinde.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altunok’un yeni yıl mesajı Ankara'da görev yapan polislere telsizlerden okundu.

Soylu'nun mesajında, “Kamu düzeni ve güvenliğinin demokrasi ve hukuk içinde tam olarak sağlandığı, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bir yıl inşallah hep birlikte yaşayacağız. 2018 yılının ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa sevgi, barış ve huzur getirmesini dilerim. Şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ve emeklilerimizi şükranla anar, yeni yılın sizler ve fedakar aileleriniz için sevgi, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederim" ifadeleri kullanıldı.