BTK'den açıklama: İçerikler değişmedi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca (BTK), erişim yasağına konu makalelerin değiştirildiğini açıklayan Wikipedia'nın 'yasadışı' içerikleri ısrarla yayımlanmaya devam ettiği bildirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde yer alan açıklamada, basında Wikipedia yetkililerinin "makaleler değiştirilmesine rağmen erişim yasağının devam ettiği" yönünde beyanlarının bulunduğu hatırlatıldı.

Yapılan kontrollerde Wikipedia'nın "kamuoyunu yanlış yönlendirme ve algı oluşturma amaçlı bilgiler paylaştığının tespit edildiği" belirtildi.

Açıklamada, Wikipedia'da yer alan ve Türkiye'yi terör örgütleriyle işbirliği içinde göstermeye çalışan içeriklerle ilgili, yetkili mercilerin talebi üzerine 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesine göre "erişim engellemesi" tedbirinin uygulandığı ve bu tedbirin Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla onaylandığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Erişim engelleme tedbiri uygulanmadan önce Wikipedia, Türkiye'nin terör örgütlerine destek verdiği şeklindeki iftiralara yer veren makalelerde yer alan içerikleri kaldırması konusunda yasaya ve uluslararası uygulamalara uygun bir şekilde uyar-kaldır yöntemi uygulanarak resmi iletişim kanalları üzerinden uyarılmış ancak bu konuda bir cevap alınamaması nedeniyle erişim engelleme tedbiri uygulanmak zorunda kalınmıştır."

Açıklamada, Wikipedia'ya bildirilen "yasadışı" içeriklerin iddia edilenin aksine günlük olarak kontrol edildiği ve yetkili mercilerle paylaşıldığı ancak makaleler üzerinde yapılan kontrollerde yasadışı içeriklerin ısrarla yayımlanmaya devam ettiğinin görüldüğü vurgulandı.

Ayrıca erişim engelleme kararının kaldırılmasıyla ilgili takdirin bağımsız adli mercilerde olduğuna işaret edildi.