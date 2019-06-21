Bozova'da Kürtçe tabela kaldırıldı

31 Mart Yerel Seçimlerinin sonucunda AKP'li Suphi Aksoy'un Belediye Başkanlığı'na getirildiği Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Kürtçe tabela kaldırıldı.

T24'ün haberine göre, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde AKP'li Belediye Başkanı Suphi Aksoy Kürtçe-Türkçe tabelalardaki Kürtçe ifadeleri kaldırma talimatı verdi.

İlçe merkezindeki pazar yerinin girişinde yer alan karşılama tabelasınaki Bozova Belediyesi- Şaredariya Hewagê, Semt Pazarı- Bazara Taxê' ifadesi 'Bozova Belediyesi Semt Pazarı' olarak değiştirildi.

Daha önce Bitlis ve Tatvan'daki Kürtçe tabelalar kaldırılmış, tepkilerin ardından Bitlis'in AKP'li Belediye yönetimi tabelaların yıprandıkları için kaldırıldığı ve "Bediüzzaman Said-i Nursî’nin Şehri Bitlis’e Hoşgeldiniz Kaynak" yazan ışıklı tabelalar için sipariş verildiği açıklaması yapmıştı.