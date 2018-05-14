Bozdağ: Terörist İsrail devleti

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Bakanlar Kurulu sonrasında açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yaşananların ABD ve İsrail’in ortak eseri olduğunu söyledi. Bozdağ "Bugün tarihe "kanlı pazartesi" olarak geçecektir. Müslümanlar ve İslam ülkeleri bakımından kara bir pazartesi olarak tarihe geçecektir. Kudüs'ün statüsü, tarihi, manevi, ahdi statüsü uluslararası toplumun teminatı altındadır. Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ve uluslararası anlaşmaların, hukukun teminatı altındadır. Bugün bütün bu teminatlar maalesef çiğnenmiştir, hem de bu teminatların altında imzası olan ABD tarafından çiğnenmiştir. Türkiye olarak biz atılan bu adımı yok kabul ediyoruz. Terörist İsrail devleti ve bu terörist devleti koruyup kollayan ABD ve ona destek olanlar Kudüs'ü terk etmek zorunda kalacaklardır" dedi.

Bozdağ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni göreve çağırırken "BM Güvenlik Konseyi derhal harekete geçmelidir. Türkiye, bu anlamda Kuveyt ve Filistin'in yaptığı çağrılara olumlu yaklaşmaktadır. Bu çağrıların olumlu bir neticeye dönüşmesini desteklemektedir. İslam ülkeleri de atılan bu haksız adım karşısında yekvücut olmalı, birlikte hareket etmelidir. Biz tarihin akışı içinde Kudüs'ün gerçek kimliğiyle varlığını muhafaza edeceğine inanıyoruz. Türkiye bu meselede susmayacaktır. Biz Filistin davasının yılmaz savunucusu olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bozdağ ABD'yi hedef alarak "ABD bölgedeki huzursuzluğun artmasına neden olmuştur, çatışamaların fitilini ateşlemiştir. Karşılıklı bir çatışma da yok. Filistinliler barışçı eylem yapıyor, İsrail gerçek mermilerle ateş açıyor. Buna karşı çok büyük bir tepki gösterilmelidir. Bu dünyanın neresinde oluyor? Terörist İsrail gerçek mermilerle ateş açmıştır. Yaralı ve şehitlerin sayısının artmasından endişe ediyoruz. Buna neden olan ABD yönetimidir. ABD bir kez daha yalnız kalmıştır. ABD bölgedeki barış konusunda arabuluculuk vasfını kaybetmiştir. Sayın Trump tüm dünyayla alay ediyor. Kalıcı barış mı bıraktınız? Sayın Cumhurbaşkanımız İngiltere'de. Orada bu konu ele alınıyor. Bu konuda geniş kapsamlı açıklama yapılacak" dedi.