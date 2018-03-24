Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın 'güncelleme' dediği dinde reform değil

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği, 'güncelleme' dediği şey dinimizi doğru anlama konusunda bizim alın teri dökmemizdir. Kuran ayetinin, peygamberimizin sünnetiyle sabitlenmiş konularda akıl yürütme veya başka yere çekmek, kesinlikle değildir. Dinde reform hiç değildir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malatya'da düzenlenen 24'üncü İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İslam'ın güncellenmesi" ile ilgili açıklamalarına değinerek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği, 'güncelleme' dediği şey, dinimizi doğru anlama konusunda bizim alın teri dökmemizdir. Zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesine imkan veren konular varsa orada fark yapmak yoksa Kuran'ın ayetinin, peygamberimizin sünnetiyle sabitlenmiş konularda bir akıl yürütme veya başka bir yere çekmek kesinlikle değildir. Dinde reform hiç değildir. O ayrı şey, bu ayrı şeydir. Buradan Cumhurbaşkanımıza saldırı yapanlara da seslenmek istiyorum; Allah'tan korkun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aklının erdiği günden beri Allah'ına ve Resulüne sadık, onun yolunda alın teri döken yiğit ve kahraman bir Müslüman'dır. Yaptıkları ortadadır. Bugün Türkiye'de Müslümanların inandıkları gibi yaşaması, inandıkları dini öğrenmesi, toplum içerisinde saygın bir birey olarak yer almasının önündeki engelleri bir bir kaldıran liderdir. Ama ortaya çıkan yanlışlar karşısında elbette onunda söz söylemesi ve yanlışlara işaret etmesi doğru olandır. Bunu çarpıtmamak lazım."