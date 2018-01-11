'Boyun Eğme Almanya' yayın hayatına başladı

Aylık siyasi dergi "Boyun Eğme/Almanya","Alman emperyalizmi ile AKP gericiliği arasında sıkışmış Türkiyeli kitlenin bu sıkışmışlığına son verme konusunda militan tutum içinde olacağını" duyurarak yayın hayatına başladı.

Aylık siyasi dergi "Boyun Eğme/Almanya", "Her zaman sosyalizm!" diyerek yola çıktı.

Boyun Eğme/Almanya'nın ilk sayısında şu konular işleniyor:

Almanya'da da boyun eğmeyiz (Kemal Okuyan)

Seçim bacayı sardı (Tevfik Taş)

23. Uluslararası Rosa Luxemburg Konferansı (Barış Erdem Gürkan)

Ekim Devrimi

Celalettin Kesim'i anıyoruz

Avrupalı sosyal demokratların Erdoğan'la imtihanı (Haluk Arıcan)

Memleket mi, "yıldızlar" mı? (Elçin Solmaz)

'Devletin düğünü' ve altında kalanlar (Cemil Fuat Hendek)

Yo soy Fidel

Fatih Akın'ın 'liberal masallar zamanı' (Tevfik Taş)

Büyük Ekim 100 yaşında (Boran Beriç)

Derginin ilk sayısında niteliği ve hedefleri şöyle anlatıldı:

Her zaman sosyalizm!

Yukarıda gördüğünüz fotoğraf 13 Nisan 1985 yılına ait. İsveç'in Vaxjö kentinde gövde gösterisi yapan Neo-Nazileri kafasını sağa sola sallayarak çaresizce izlemekle yetinmeyen bir kadının tepkisini dile getiriyor.

''Çantalı teyze'' olarak adlandırılan bu kare, anti-faşist tarihte saygın yerini aldı.

Bizim Gezi Direnişi'mizden de benzer kareler vardı. ''Kırmızılı kadın'' gibi, ''Boyun Eğme'' belgisi gibi...

''Çantalı teyze'', ''Kırmızılı kadın'', ''Boyun Eğme''... farklı dönemlerde de olsa, benzer bir direnişin simgesi oldular.

Boyun Eğme, Türkiye toplumunun bugüne dek gördüğü en kapsamlı, en ileri yönelimli kitlesel eylemliliğinin belgisi oldu.. Bu ad, Türkiye ilericiliğine o kadar yakıştı ki, bu ilericiliğin vatan sathı dışındaki mevzilerinde de kullanılmasına karar verdik.

Evet, elimizde ''Boyun Eğme/Almanya'' var...

Boyun Eğme/Almanya, Alman kapitalizminin Türkiye'den yarım asır önce ucuz işgücü olarak ithal ettiği milyonluk emekçi kitleye hitap etmeyi hedefliyor. Emek gücünün Türkiye kapitalizmine göre daha fazla paraya satılabildiği bir ülke, ''nispeten daha iyi' olarak görülüyor. Kötü ile daha kötü arasına sıkıştırılan emekçi kitleler için iki devletin mukayesesi, ''ehveni şer''e tav olmakla eş anlamlı.

İki devletin ortak niteliği olan emek sömürüsü/kapitalizm ekseninin gözden kaçırılarak milli, dini, kültürel farkları bin defa abartarak emekçiler arasında düşmanlık tohumu ekme çabalarını deşifre etmek Boyun Eğme/Almanya'nın en öncelikli ödevi olacak.

Türkiyeli emekçilerin Almanyalı emekçiler ile birleşik mücadelesini teşvik edip, örgütlemek de bir başka ödevimiz olacak.

Boyun Eğme/Almanya, Alman emperyalizmi ile AKP gericiliği arasında sıkışmış Türkiyeli kitlenin bu sıkışmışlığına son verme konusunda militan tutum içinde olacak.

Alman devletinin AKP yönetimi ile yaşadığı gerilimi çözme aracı olarak namluya sürülen ''projeci'' yapılar ile de hesaplaşmaktan geri kalınmayacak. Soroscu, Batıcı, Avrupa Birlikçi uğursuz çetelerin ipliklerini pazar çıkarma gayreti içinde olduğumuzu buradan bir kez daha ilan edilim.

AKP'nin Almanya'da faaliyet yürüten paramiliter tetikçilerini de onlara mali, lojistik destek sağlayan ağı gözler önüne serip, mücadele edeceğimizi de deklare etmiş olalım.

Daniel Pennac, Okul Sıkıntısı romanında ''Tanrı'yı güldürmenin tek yolu nedir biliyor musunuz? Ona projelerinizden söz edin'' der. Elinizde tuttuğunuz bu dergi, bir proje çalışması değil. Amacımız kimseyi güldürmek de değil. Hedeflerimiz var; ve bu hedefleri hayata geçirmekten bizi kimse alıkoyamayacak.

Alman Kasım Devrimi'nin 100. yıldönümünde Almanya'da Boyun Eğme/Almanya adında aylık periyotla çıkan bir dergi için kolları sıvadık. Yuvarlak rakamlara olan merakımızdan değil; Alman sosyalizminin epeydir derin dondurucuya attığı ''Devrim'' talebinin güncelliğine inandığımız için buradayız. 1918'de açılan devrim parantezi Alman toprağında da kapatılacaktır. 'Buralarda öyle şeyler olmaz' diyen bir teslimiyetçilikle işimiz olmaz.

İhanete uğrayarak yıkılan Alman Demokratik Cumhuriyeti (ADC) 1918 Kasım'ının devamıydı. Boyun Eğme/Almanya, ADC'nin yalanlarla saptırılmaya çalışılan muazzam tarihine sahip çıkacak. Bir ödevimiz de bu olacak.

Boyun Eğme/Almanya, düzen içi 'sol' ile solun ayrışmasında da işlev sahibi olacak. Kapitalizme sargı bezi üretenler ile kapitalizmin çanına ot tıkamak isteyenler aynı ad ve sembolleri kullanamayacaklar. Sahte mumları tek tek üfleyeceğiz.

Boyun Eğme/Almanya, faşist hareketin kafasına inen ''Çantacı teyze''nin çantası olacak. Ama bununla da yetinmeyecek. Faşizmi üreten mekanizmanın dişlisine sokulan kalem olacak.

Böyle biline...

Editör'den