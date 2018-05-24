Boydak da 'Kandırıldım' dedi, tahliye oldu

Kayseri'de, "FETÖ" soruşturması kapsamında, Bank Asya'ya mali destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan Boydak ailesinden tutuklu olan tek sanık da tahliye edildi.

Kayseri'de, "FETÖ" soruşturması kapsamında, Bank Asya'ya mali destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan Boydak ailesinden 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sami Boydak'ın tahliyesine karar vererek, sanık ve avukatlarının esasa ilişkin savunma yapmaları için duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi. Böylece bu davadan tutuklu sanık kalmadı.

Sami Boydak ifadesinde, 2002 yılında Boydak Holding'in görevlendirilmesiyle ABD'ye gittiğini söyledi.

Bu tarihte holding hissedarı değil de maaşlı çalışanı olarak holdinge bağlı Sunset firması için Amerika'da bulunduğunu anlatan Sami Boydak, "Market alışverişini yaptığımız M.F, 'sana yarın bir sürprizim var' diyerek, beni örgüt liderinin yanına götürdü ve onunla tanıştırdı. O tarihte bu ziyaretten rahatsız olmadım. 2004 yılında da M.B, Amerika'ya gelen Memduh Boydak'ın (aynı örgüt kapsamında başka bir dosyadan tutuklu yargılanan eski Boydak Holding yöneticisi) da olduğu bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bizi örgüt liderinin yanına götürdü" diye konuştu.

Dini sohbetlere katıldığını, yardımda bulunduğunu hatırlatan Boydak, Allah rızası için gücü yettiğince yardımcı olduğunu dile getirdi.

Örgütün kendisini kandırdığını aktaran Boydak, "Soyadım Boydak olduğu için bana yanaştıklarını 17/25 Aralık sürecinden sonra anladım. 17/25 Aralık'tan sonra yapılan kumpasları vatandaş olarak algılayamadım. Daha sonra sarmaşık gibi bütün kurumları sardıklarını gördüm ve uzaklaştım. Kandırıldım, pişmanım. Bu yapıya bilmeden ve istemeden yaptığım yardımlar için pişmanım. Herkes gibi beni de kullandılar" açıklamasında bulundu.