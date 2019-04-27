Botoks öncesi zihinsel sağlık taraması öneriliyor

İngiltere'de, botoks ve dolgu gibi cerrahi olmayan kozmetik uygulamaların öncesinde, zihinsel sağlık taraması yapılması tartışılıyor.

İngiltere'de botoks ve dolgu maddeleri gibi kozmetik uygulamalar yaptıran kişilerin, zihinsel sağlık sorunlarından muzdarip olup olmadıklarını görmek için ek kontrollerle karşılaşacakları bildiriliyor.

Prosedürleri sağlayan bazı kliniklerde çalışanlar, vücut dismorfik bozukluğu gibi durumları tespit etmek için eğitimli olacak. Bu tip bozukluklardan muzdarip kişiler, ülkedeki ulusal sağlık sistemi hizmetlerine yönlendirilecekler.

Beden Dismorfik Bozukluğu vakfı mensubu Kitty Wallace, botoks gibi kolaylıkla erişilebilen kozmetik uygulamaların gençlerin zihinsel sağlığı üzerinde zararlı etkileri olabileceğine dikkat çekiyor.

Beden imajı sorunları olan insanların, kalıcı sonuçları olmayan hızlı kozmetik prosedürlere başvurma ihtimalinin daha fazla olduğu, her 50 kişiden 1'inde ise yaşam kalitesini önemli ölçüde gerileten vücut dismorfik bozukluğu olduğu belirtiliyor.

Londra'da ünlü bir güzellik mağazası da, Botox ve dermal dolgu maddeleri sunan satmadan önce müşterilerin zihinsel sağlık durumunu taramaya karar vermişti.