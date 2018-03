Bosna Hersek'ten ithal edilen ette bakteri iddiası

CHP Muğla Milletvekili Dr. Nurettin Demir, Bosna Hersek'ten ithal edilen sığır karkasında insan sağlığına zararlı "E.coli O157" bakterisi olduğunu ileri sürdü.

Demir, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yazılı cevaplandırılması istemiyle soru önergesi verdi.

CHP'li hekim vekil Demir, et ve sütün insanların temel gıda gereksinimlerinden biri olduğunu belirterek, geçen yıl Türkiye'nin Bosna Hersek'ten ithal ettiği 20 ton sığır karkasında insan sağlığına zararlı hastalığın ortaya çıktığını, 24 Ağustos 2017 tarihinde incelemeye alınan hayvanların tahlil sonuçlarının 29 Ağustos'ta belli olduğunu söyledi.

Demir, hastalığın tespit edilmesiyle birlikte analizi yapan laboratuvar tarafından, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nün uyarıldığını, kurumun bunun üzerine İstanbul Depo Müdürlüğü'ne, Sakarya Et Kombinası Müdürlüğü'ne, Sincan Et Kombinası Müdürlüğü'ne ve Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğü'ne, 'Analizi uygun çıkmayan emtialar' başlığı altında bir yazı gönderdiğini belirtti.

Demir, yazıda, Bakanlar Kurulu kararıyla Bosna Hersek'ten alınan etleri hatırlatarak, "Bu ithalat sözleşmesi kapsamında ülkemize giriş yapan TIR'lardan alınan numunelerde 'E. Coli O157' pozitif çıktığı ve insan gıdası olarak tüketimin uygun bulunmadığı Başkanlığımıza bildirilmiştir" ifadelerinin yer aldığına dikkat çekerek, etlerin Et ve Süt Kurumu tarafından 5 Ocak 2018'de imha edilmeye başlandığı açıkladı.

'YÜZDE 30'LUK ETLER HANGİ FİYATTAN, KİME, NASIL SATILIYOR?

Demir, konuyla ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya şu soruları yönetti: