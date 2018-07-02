Borsa işgali davasında 2 sanığa müebbet

15 Temmuz Borsa işgali davasında 3 müebbet kararı verildi.

15 Temmuz darbe girişiminde, biri polis iki kişinin yaşamanı yitirdiği, 46 kişinin de yaralandığı Sarıyer’deki Borsa İstanbul’un işgaline ilişkin 15 sanığın yargılandığı davada görüldü. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski binbaşı Ahmet Baykal ve eski astsubay Seyit Ali Şahin'i, "anayasayı ihlal" ve maktuller Mehmet Şevket Uzun ile Fatih Satır'ı "kasten adam öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından ise toplamda 319 yıl 10'ar ay hapis cezası ile cezalandırdı.