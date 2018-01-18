Bornova'da çocuklara 'Uygarlık Tarihi', ebeveynlere 'Yeni Sınav Sistemi' atölyesi

Bornova Halk Komitesi ve Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi, atölye çalışmalarına devam ediyor.
Aralık ayında "Çocuklar için Evrim Atölyesi" düzenleyen Halk Komitesi ve Aydınlanma Hareketi, 2018'in ilk programında "Çocuklar için Uygarlık Tarihi Atölyesi" gerçekleştirecek. Uygarlık tarihi atölyesinde, avcı toplayıcı toplum ve neolitik çağ çeşitli görsel ve videolarla çocuklara anlatılacak.
Aynı saatte, ebeveynlere yönelik bir atölye çalışması da düzenlenecek. Büyük bir bilgi kirliliğinin bulunduğu "liselere geçiş sistemi" ele alınacak, sınav sistemindeki değişikliklerin çocuklara etkileri tartışılacak.
Atölyeler 21 Ocak 2018 Pazar günü Bornova Buenas Cafe'de düzenlenecek.
Atölyelere kayıt ve detaylı bilgi için şu numaradan iletişime geçilebilir: 0555 511 0021