Bornova'da çocuklara 'Uygarlık Tarihi', ebeveynlere 'Yeni Sınav Sistemi' atölyesi

Bornova Halk Komitesi ve Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi, atölye çalışmalarına devam ediyor. 2018'in ilk atölyesinde çocuklar için "Uygarlık Tarihi", ebeveynler içinse "Sınav sistemindeki değişiklikler ve çocuklar üzerindeki etkileri" ele alınacak. Her iki etkinlik aynı saat ve yerde gerçekleşecek.

Haber Merkezi