Börekçide 'yan bakma' kavgası: 1 ölü

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde dün öğle saatlerinde Çayırbaşı Mahallesi'ndeki bir börek salonunda iki grup arasında, "yan bakma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından dağılan gruptakiler, bir süre sonra aynı mahalledeki akaryakıt istasyonunda karşılaştı.
Yeniden başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sercan B, tabancayla Kemal Özderya'ya (24) ateş ederek kaçtı. Yaralanan Özderya, olay yerinde hayatını kaybetti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, Sercan B. yakalandı. Zanlı, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.