'Bomba taşıyor' ihbarı polisi alarma geçirdi

Adana'ya Batman'dan gelen montlu bir kadının bomba taşıyor olabileceği ihbarı üzerine polis alarma geçti. Kısa süreli yaşanan panik, bahse konu şüpheli kadının üstünde patlayıcı maddeye rastlanmaması üzerine son buldu.

Seyhan ilçesindeki Mücahitler Bulvarı üzerinde kaldırımda yürüyen montlu ve çantalı bir kadından şüphelenenler polise ihbarda bulundu.

Olanlardan habersiz genç kadın Kıyıboyu Caddesi'ne ulaştığında polis tarafından gözaltına alındı.

Montundaki şişkinlik nedeniyle "bomba şüphesi taşıdığı" ifade edilen kadın ters kelepçelendi. Üst araması yapılması için kadın polis ve terörle mücadele ekipleri çağrıldı.

Bu sırada kavşaktaki yollar polis tarafından kapatıldı. Uzun namlulu silahlı polisler çevreyi ablukaya aldı. Kadının çantasında herhangi bir olumsuz madde bulunmazken Fatma Ş. isimli bir kimlik bulundu. Üst aramasında herhangi bir şey bulunmayınca Fatma Ş. kelepçeleri sökülerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.