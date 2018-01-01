Bolu'da asker intiharı

İzmir Foça Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nda görevli Uzman Çavuş Cihan Ç. (28), yılbaşı tatili için geldiği ailesinin evinde başına dayadığı silahı ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Foça Amfibi Deniz Piyade Tugayı’nda görevli Uzman Çavuş Cihan Ç., uzun süredir görevlendirme nedeniyle bulunduğu Hakkari’den yılbaşı tatili için babasının Bolu’daki evine geldi.

Yılbaşı gecesi dışarıda arkadaşlarıyla eğlenen Cihan Ç., sabaha karşı Yaşamkent Mahallesi’ndeki babasının evine geri döndü. Bir süredir bunalımda olduğu öğrenilen Cihan Ç., evdekilerle tartışmaya başladı. Uzman çavuş, daha sonra kendisini sakinleştirmek için gelen amcasının yanında belinden çıkardığı silahı başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.