Bolu'da 2 bin yıllık lahit bulundu

Bolu'da bir inşaat kazısı sırasında 2 bin yıllık lahit bulundu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir inşaat firmasının yaptığı kazı sırasında, Roma dönemine ait antik lahit, 3 bronz sikke, 9 çanak ile çömlek ve 1 obje bulundu.

Mudurnu ilçesinde bir inşaat firması tarafından bir bina yapımı için iş makineleri ile temel kazıldığı sırada, işçiler toprağın altında tarihi eser kalıntılarına rastladı. İnşaatta çalışanlar durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın bilgilendirmesi sonucu kazı yapılan alana gelen Bolu İl Müze Müdürlüğü yetkilileri, tarihi eser kalıntılarını incelemeye aldı.

Kültür Bakanlığı'ndan alınan izinlerin ardından döneme ait eserler için kurtarma kazısı yapıldı. Kazı sonucunda Roma dönemine ait lahit, 3 bronz sikke, 9 çömlek ile çömlek ve 1 obje bulundu. Lahidin 2 bin yıl önceki Roma döneminden kalma olduğu tespit edildi. Bulunan tarihi kalıntılar sergilenmek üzere Bolu Müze Müdürlüğü ekiplerine verildi.