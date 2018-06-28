Bölge idare mahkemesi zorunlu din dersi dayatmasına 'dur' dedi

Antalya Döşemealtı'nda Yukarıkaraman Perge Rotary Ortaokulu altıncı sınıf öğrencisinin anne-babası, çocuklarının bu dersten muaf tutulmasını istedi. Başvurusu reddedilen ebeveyn konuyu mahkemeye götürdü. Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi karar verdi: Türkiye'de okutulan ders 'din kültürü' değil, din dersidir. Din dersi de kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır, muafiyet talebinin reddi hukuka uygun değildir.

Türkiye'de zorunlu kılınan "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi" adı altındaki din propagandası dayatması tüm okullarda sürüyor. Çocuklarını bu dayatmadan kurtarmak isteyen velilerin hukuk mücadelesi de çeşitli zeminlerde devam ediyor.

Pek çok idare mahkemesi, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ret yanıtlarını hukuksuz buluyor ve yürütmesini durduruyor. Ancak milli eğitim müdürlükleri, onlarca emsal karara rağmen, ebeveynlerin "çocuğumuz din dersinden muaf tutulsun" taleplerini reddetmeyi ısrarla sürdürüyor.

Bu mücadelenin en yeni örneklerinde biri Antalya'da yaşandı. Altıncı sınıfa devam eden çocuklarının din dersi dayatmasından muaf tutulmasını isteyen anne-baba, açtıkları davada önemli bir kazanım elde etti.

Antalya Döşemealtı'nda Yukarıkaraman Perge Rotary Ortaokulu altıncı sınıf öğrencisi E.O.'nun anne ve babası Özlem-Baykurt Olgeç çifti, çocuklarının din dersinden muaf tutulmasını istedi. Bunun için dilekçe yazarak Döşemealtı Kaymakamlığı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe veren Olgeç çiftinin talebi 17 Nisan 2017 tarihli ve 61820240-100-E.5262113 sayılı işlemle reddedildi.

Bunun üzerine Olgeç çifti, konuyu mahkemeye götürdü.

MAHKEME ANNE-BABAYI HAKLI BULDU

Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi verdiği kararda Özlem-Baykurt Olgeç çiftini haklı buldu. Olgeç çiftinin, çocuklarının din dersinden muaf tutulmasına ilişkin taleplerinin reddedilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

İŞTE O KARAR: ZORUNLU KILINAN DERS DİN KÜLTÜRÜ DEĞİL, DİN DERSİ

Kararda şu ifadeler yer aldı: