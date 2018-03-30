Bol maaşlı, özel haklara sahip 500 bürokrat geliyor...

Başkanlık seçimleriyle birlikte 500 bürokratın bol maaşlar ve özel haklarla görev yapacağı açıklandı.

Başkanlık seçimleri sonrası 500 üst düzey bürokratın geleceği ve bu bürokratlara özel haklar ve maaşlar verileceği aktarıldı.

Hürriyet'in haberine göre, 2019 başkanlık seçimleriyle birlikte "üst düzey kamu yöneticisi" kadrosu getirilecek. Yüksek bürokrat olarak da nitelendirilen bu kişiler, bakan yardımcıları veya müsteşarlar, genel müdür ve yardımcıları, valiler ve büyükelçiler gibi makamlarda yer alıyor. Seçilen cumhurbaşkanıyla gelip beş yıl sonra görev süresi bitince gidecek olan bu kadronun 500 üst düzey bürokratı kapsadığı öğrenildi.

Bu görevlere getirilecek kişiler sadece kamudan değil, belirlenen şartları taşımaları kaydıyla, özel sektörden de seçilebilecek. Özel sektördeki CEO mantığıyla çalışması planlanan bu kadrodaki isimlere "özel maaş ve haklar" belirlenecek. Bu kişilerin müşavir olarak kızağa alınması ve kamuda istihdam etmeye devam edilmeleri söz konusu olmayacak. Devletteki devamlılığı ve hafızayı genel müdür altındaki kadrolar sağlayacak.

Bu kadroların atanmasına ilgili bakan veya ikili kararname ile karar verilecek. Bakanlıkların il müdürlüklerine kadar olan bu ara kadroda çalışan bürokratların sayısının ise 4 bin civarında olduğu belirtildi. Yapılan çalışmanın bunun altındaki devlet memurlarını kapsamadığı, kamu personel rejimine ilişkin çalışmanın uyumun konusu olmayacağı kaydedildi.

EN YÜKSEK MAAŞ MÜSTEŞARA

Başbakanlığa bağlı kuruluşlar ve ilgili birimler Cumhurbaşkanlığı’na devredilecek veya lağvedilecek. Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun görevlerini Devlet Denetleme Kurulu üstlenecek veya bu iki kurumu içine alan yeni bir yapı oluşturulacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kaldırılacağı için Başbakanlık Müsteşarlığı’na benzer bir yapı Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak. Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı, ‘en yüksek devlet maaşı’ statüsünü koruyacak.