Boğaz'ın 'çivi bile çakılamaz' denilen alanına teras kondurdular

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi, Boğaz’ın incilerinden Nakkaştepe’ye 'millet bahçesi' yapıyor. 'Çivi bile çakılamaz’ denilen alana tahta köprü ve seyir terası yapıldı. Uzmanlar alanın Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer aldığına dikkat çekerek 'Buraya çivi bile çakılamaz' dedi.

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi, Boğaz’ın incilerinden Nakkaştepe’ye “millet bahçesi” yapıyor. "Çivi bile çakılamaz" alana tahta köprü ve seyir terası yapıldı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre proje kapsamında yapılan tahta köprü ve seyir terası, Boğaziçi Köprüsü’nden bile görünüyor. Uzmanlar alanın Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer aldığına dikkat çekerek “Buraya çivi bile çakılamaz” dedi.

'YEŞİL OLARAK KORUNMALI'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatleri arasında yer alan “millet bahçeleri”ne bir yenisi de Nakkaştepe’de yapılıyor. Projenin çalışmaları sürüyor.

Eylül ayında Millet Bahçesi’ni açmayı planlayan Üsküdar Belediyesi, 50 bin metrekarelik alana “Piknik alanları, açık ve kapalı oyun sahaları, Macera Adası, spor aletleri, yaya yürüyüş yolları, etkinlik çayırı, biyolojik gölet, ahşap uçan yollar, ahşap seyir terasları, köprüler, mini spor sahası, çocuklar için doğal keyif atölyeleri, kamp alanları, okçuluk alanları” yapıyor.

Uzmanlar, bölgenin Boğaziçi Öngörünüm Alanı'nda yer aldığına dikkat çekerek projeye tepki gösterdi.

İBB ve Üsküdar Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi inşaat mühendisi Nezih Küçükerden, parklara karşı olmadığını ancak Boğaz’ın terası konumundaki Nakkaştepe’nin yeşil olarak korunmasını önemsediğini belirterek “Burası olduğu gibi kalsın, insanlar piknik yapsın. Burası doğal haliyle korunması gereken bir alan. Bu alan planda hâlâ askeri alan ve Boğaziçi Öngörünüm’de yer alıyor, yani çivi çakılamaz” diye konuştu.

'DOĞAL ORMAN YOK OLUR'

Eski İBB meclis üyesi Hüseyin Sağ da, “Kamu, kurum ve kuruluşu yaptıkları iş ve işlemlerde vatandaşlara örnek olmak zorundalar. Belediyenin burada yaptığı iş kesinlikle kanun ve yönetmeliklere aykırı. ‘Millet bahçesi yapacağım’ diyorsun ama doğal ormanı yok ediyorsun” ifadelerini kullandı.

Kuzey Ormanları Savunması’ndan (KOS) Şehir Plancısı Ayşe Yıkıcı ise özetle şöyle konuştu:

“Nakkaştepe’nin özel bir durumu var. Boğaziçi Öngörünüm bölgesi burası. Burada Boğaz siluetini değiştirecek herhangi bir şey Kültür Bakanlığı’na bağlı koruma kurullardan, İBB’ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nden izin alınarak yapılması gerekiyor. Ancak öngörünümde kalan kesim için ise Boğaziçi yasası kesin ve katı sınırlandırmalar getirmiştir. O nedenle Boğaz’ın siluetini değiştiren tüm işlevler Boğaz’da korunması gerekli değerlere zarar verebilir. Eğlence parkurları gibi kurgulanmış böyle bir alan için projede belirtilen kullanımların uygun olmadığını ifade edebilirim.”